Tá naša mladá, Slovenská republika. Hlavne teda naša

Prečo mnohí z nás necítili hrdosť, keď sa oslavoval vznik Slovenskej republiky?

12. dec 2017 o 22:32 (aktualizované 1. jan 2018 o 15:49) Márius Kopcsay

Radi by sme boli hrdí. Radi by sme boli vlastencami. Každý človek tu a tam rád pocíti hrdosť na krajinu, z ktorej pochádza. Niekto túto potrebu cíti intenzívnejšie, niekoho sa zmocní len občas. Na Kriváni alebo pri sledovaní hokeja.

A predsa to 1. januára mnohí nedokázali a necítili hrdosť. Keď na Silvestra o polnoci stúpala k nebu rozžiarenému ohňostrojmi slovenská vlajka a národu sa hrmotne prihováral Vladimír Mečiar, bolo treba mať riadnu dávku guráže alebo alkoholu v krvi, aby človek cítil spokojnosť.

Menejcenný názor

Darmo sa skeptici stali terčom urážok a pohŕdania, mali svoje dôvody. Prečo by sa vlastne mali stať predmetom akéhokoľvek odsudzovania za to, že im vyhovovalo Slovensko začlenené vo federácii s Čechmi a Moravanmi?

Prečo by sa mali cítiť menejcennými len preto, že ak by sa bolo konalo referendum o rozdelení, tak by celkom legitímne hlasovali „proti“? Načo také referendum vôbec je, ak názor jednej strany rovno označíme za neprávoplatný?

Napokon aj samotný premiér Fico v novoročnom prejave pripomenul, že bol svedkom diskusii v parlamente, kde zaznievali argumenty v prospech i neprospech vzniku nového štátu.