Eštebáci proti muklom stále vedú

28. dec 2017 o 15:37 Patrik Dubovský

Autor je publicista, pôsobí v ÚPN

V parlamente neprešiel návrh opozície na plošné 50-percentné zdanenie výsluhových dôchodkov bývalých príslušníkov Štátnej bezpečnosti (ŠtB) a priznanie jednorazového odškodnenia bývalým politickým väzňom.

Toto odmietnutie pripomína obdobie, keď sa návrh na zrušenie Mečiarových amnestií nazval „právnym suterénom“. No dnes, chvalabohu, tento figový list únosu a vraždy žltne, hádam opadne a ukáže kohosi nahotu.

Boli však potrebné červené čísla prieskumu verejnej mienky v prospech týchto amnestií. Dočká sa amorálny paradox vysokých výsluhových dôchodkov príslušníkov „železnej päste režimu KSČ“ – Štátnej bezpečnosti a žobráckych dôchodkov väzňov svedomia, viery a názoru podobnej anabázy?

Problém je morálny i existenciálny.

Keďže politickí väzni prežili roky vo väzení, v baniach, lágroch či PTP, nedostávali mzdu a neodvádzali si do poisťovní, ktoré by im na dôchodok vymerali dostatočné penzie. Naopak, do skorého dôchodku odchádzajúci príslušníci ŠtB, MV dostávajú výsluhové dôchodky a tí šikovnejší, ak ešte potom pracovali „v civile“, ďalší starobný dôchodok.

Špirála ne/dostatku sa následne krúti hore či dolu aj v ich rodinách, na deťoch, na zdraví, dĺžke života. Ignorovanie alebo kalkul s podporou bývalých komunistických štruktúr ako KSČ alebo ŠtB a ich financií pre „moju“ stranu je hlboko zvrhlý.

Naopak, napravenie tejto veľkej krivdy by mohlo priniesť body aj postkomunistickým politickým garnitúram.

Muž určený na likvidáciu

A tu je hádam možnosť kompromisu. Bývalý predseda NR SR Peter Pellegrini v novembri 2015 na spomienkovom podujatí k výročiu Novembra v NR SR na podnet ÚPN povedal, že znížením výsluhových dôchodkov sa budú zaoberať v ďalšom volebnom období.

To už beží.