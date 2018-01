Rok 2009: Prvý rok úmorného normálu

Rok 2009 sa v uplynulom roku zopakoval ako z kopírky. To sa v dospelosti stáva.

Platí sa eurom. Nominanti SNS na ministerstve ohýbajú eurofondový tender tak veľmi, až ho Brusel odmietne preplatiť. Je z toho napätie v koalícii so Smerom a odvolávanie ministrov.

Slovensko priamo znáša vplyv nepriameho geopolitického sporu o moc na Ukrajine a v kinách hrajú koprodukčný film o slovenskej histórii. Opis sedí rovnako dobre na rok 2009 aj na rok 2017. Ako nazvať situáciu, keď sa veci opakujú podľa rovnakého vzorca s drobnou obmenou? „Nuda“ je jedno slovo, „dospelosť“ je presnejšie aj užitočnejšie.

Zhodou okolností rok 2009 je prvým, v ktorom v mojom mentálnom účtovníctve považujem za dospelého seba aj našu krajinu.

Skončil som školu, začal som pracovať ako novinár a kamaráti aj rodina sa usadili do útulných malých skupín. Slovensko medzičasom riešilo ako udržať v príčetnej miere rozpočet a korupciu a ako rozumne riadiť spoločnosť, ktorú nadovšetko láka jednoduchosť a definujú obavy, no systém sa po výstrelkoch deväťdesiatych rokov a horlivej korekcii ustálil. Veci zapadli do pomerne stálych koľají. Keď nič iné, bolo jasné čo a akým smerom budeme so sebou ďalšie roky života viezť.

Moja (veľmi neúplná) skúsenosť s dospelosťou hovorí, že v tomto období síce existujú nové problémy, ale aspoň zapadajú do známych kategórií a prichádza pomalý pokrok v schopnosti ich riešiť. Ak táto definícia platí, myslím, že sme s mojou krajinou dospeli v rovnakom roku.