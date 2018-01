Rok 2008: Napriek všetkému, to bol dobrý rok

Konečný verdikt o krátkom, štrnásťročnom živote slovenskej koruny: 30,1260

1. jan 2018 o 19:40 Matúš Krčmárik

V tom roku sme už boli zvyknutí, že vládne Fico s Mečiarom a so Slotom. Samozrejme, môžeme hovoriť o podlezení latky, o novej úrovni absurdnosti výhovoriek, ale samotný obsah prekvapujúci nebol.

Slotova SNS sa snaží zarobiť na teplom vzduchu, Smer rozoberá totem bývalej pravicovej vlády, druhý dôchodkový pilier. To fakt? Nič nové, zívam od nudy a v duchu prepínam kanál.

Hlavnou udalosťou roku 2008 bol v skutočnosti rok 2009, teda blížiace sa prijatie eura. S napätím sme sledovali spanilú jazdu za posilnením, stretnutie ministra financií s finančníkmi, s ktorými sa v čase uzatvárania kurzu určite bavili o formule, ženách a počasí. Konečný verdikt o jej krátkom, štrnásťročnom živote: 30,1260? Čo to je?

Nemohlo to byť rovných tridsať? A čo tá nula na konci? Strach zo zdražovania ubezpečovanie vlády, že nezdražie, že práve ona to bude kontrolovať.

Asi tak ako kontrolovala emisie a rozhovory smeráckeho ministra s finančníkmi, patrilo sa dodať v slušnej spoločnosti.

Vnučka v spote vysvetľuje vystrašenej banke, že mení sa mena, nie cena. Naozaj sa niekto čudoval tej babke, že sa bojí, keď od vlády počúva, že sa v obchodoch nezmení cena, teda zemiaky budú naďalej stáť 25, len namiesto SK tam bude eur. Samozrejme, jej dôchodok sa po novom vydelí číslom 30,1260 (zase tá nezmyslená nula).

Mení sa cena, nie hodnota, alebo ako by sa to dalo naformulovať, sa však nerýmuje, na slogan je to nevhodné.

A veď čo, nakoniec sme to prežili, euro sme prijali, možno sme si aj zvykli.

Osobný dodatok: Autor tohto textu v roku 2008 absolvoval štátnice a (nateraz) sa definitívne rozhodol, že svoju budúcnosť spojí so zahraničným spravodajstvom. Bol to dobrý rok.