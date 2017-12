Danko vystupuje ako trójsky kôň v šachovej partii Kremľa

Nie je problémom nadšenie predsedu parlamentu pre Rusko, ale pre nedemokratický režim, ktorý sa aktívne snaží rozkladať tie demokratické.

28. dec 2017 o 15:33 Márius Kopcsay

Joga alebo zumba na každej škole! Všelijaké nápady sa zrodili v hlavách ministrov školstva, každý chcel po sebe zanechať stopu – ak už neprispel k zásadnej reforme vzdelávacieho systému. Tak prečo nie šach?

Aj ministerka Lubyová opatrne súhlasí s ideou šéfa SNS, ktorý podľahol šachovému nadšeniu v rámci svojho ruského vzplanutia – inšpiroval ho samotný šachový veľmajster Karpov.

Všimnime si, že nie napríklad Kasparov, takisto legendárny šachista, ale zároveň aj tvrdý kritik Putinovho režimu. Možno je to len detail, no prezrádza, že šéf parlamentu netrpí akútnou rusofíliou, ale putinofíliou, a to je veľký rozdiel.

Lebo, doprajme si historickú odbočku, existuje aj iné Rusko ako to, ktoré dnes už aj SR pomenúva v strategických dokumentoch ako hrozbu.

Počas Gorbačova sme zažili aj Rusko (Sovietsky zväz), kde „perestrojka“ a „glasnosť“ (mladšie generácie, prosím, vygúglite si) vniesli do spoločnosti závan nadšenia pre pravdu a otvorenosť. Takže obyvatelia CS-komunistického skanzenu s nadšením sledovali ruské (sovietske) filmy a noviny.

A existovalo aj Rusko proreformné, podpisujúce medzinárodné dohody o odzbrojení.