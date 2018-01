Želám na nový rok šťastie a zdravie. To nie je veta do vetra

V končinách sveta, kde sa končí rok 31. decembra a meniny oslavuje Silvester, sa vraj patrí smiať do popuku a zabávať do odpadnutia.

Takže, súc verní tradícii, pokus o vtip: Najprv som nevedel kam, na Silvestra pôjdem, potom som nevedel, kde som bol.

Oslavy Silvestra a Nového roku sú zvláštnym vodopádom. Od „hor sa do delíria“ 31. od rána až po vážne zamyslenie sa a prejav prezidenta republiky. Teda u nás. Lebo približne polovica svetovej populácia víta nový rok v iných dátumoch – Číňania, Indovia, všetci moslimovia, väčšina Rusov, Židia... A našlo by sa ich ešte viac.

Predsavzatia

Veľký flám obvykle pretne polnoc so sektom. Vtedy sa patrí dať si predsavzatie. Víťazia sľuby prestať fajčiť, piť, schudnúť, čo znamená aj športovať.

Prvý záväzok nedodrží zrejme nik, možno nejaké to promile populácie. Druhý je hlúposť, ak vec zoberieme doslova. Lebo v novom roku prvé čo urobíte je, že si nalejete pohár sektu a asi aj dopijete. K predsavzatiu o športovaní sa vrátim, má väčšiu šancu ako fajčenie. Minimálne, môže dlhšie vydržať.

Ľudová múdrosť hovorí: Ako na Nový rok tak po celý rok. Vymysleli ju zrejme v časoch, keď si ľudia šetrili hojnosť na stole na záverečné sviatky roka.

Dnes by táto múdrosť znamenala aj nájazdy na nákupné centrá, lebo veď – zľavy. Samozrejme, preteky medzi hypermarketmi sú už teraz v plnom prúde a po oddychových dňoch začnú ďalšie etapy po 2. januári. Našťastie aspoň na pár dní ich z moci úradnej zavrú. Teda podľa mňa je to bohumilý zákon.

Peniaze, peniaze

Predsavzatie mať oveľa viac peňazí je skôr tým skutočne tajným želaním. Ak by som mal moc nazrieť do hláv ľudí, asi by v dnešnej dobe a v našich končinách zvíťazilo. Tri ušľachtilé (fajčenie, pitie, športovanie) sú navonok, pre ankety.

V ekonomickej sfére percent, čísiel, investícií, reštruktualizácií som čistý nedouk nielen preto, že som z matematiky zmaturoval so štvorkou, za čo vďačím benevolencii zlatých profesoriek Štefčekovej a Hupkovej.

Za nepovinný predmet, ako jeden z dvoch študentov na Metodovej ulici v Bratislave, som si vybral dejepis. O tejto čisto osobnej vsuvke nepíšem preto, že peniaze sú mi ukradnuté, ojojój potreboval by som.

To, že mi pri zmienke o športovej genialite Messiho, Ronalda, Neymara prekáža monštruózna medializácia ich nezmyselne vysokých prestupových cien, to je vec protivná iste nie iba mne.

Sagan a Tóth

Ak sa pri očistení Petra Sagana za skrivodlivú diskvalifikáciu na Tour začne ihneď spomínať koľko peňazí stratil, predpokladám, že to hnevá aj samotného slovenského športového hrdinu. Takým je aj chodec olympijský víťaz Matej Tóth, ktorého tiež museli rehabilitovať.