Uhádol som, že Kaliňák si uchová účes v štýle 90. rokov

A veštím, že si rozviate kučery bude pestovať aj naďalej.

1. jan 2018 o 13:08 Benjamin Cunningham

Najľahšou úlohou novinového komentátora je robiť predpovede na nadchádzajúci rok. A to preto, že ich takmer nikdy neberú na zodpovednosť za to, čo napíšu. Kým prejde dvanásť mesiacov, každý zabudne. No tentoraz a pre tento stĺpček to neplatí.

Skôr, ako ponúknem odhady na rok 2018, vráťme čas o rok späť.

Vtedy nevyzerali politické nálady dobre. Donald Trump práve vyhral prezidentské voľby v USA a Európania skúmali potenciálnu populistickú vlnu po voľbách v Holandsku, Francúzsku a Nemecku. Ja som očakával, že totálnu katastrofu sa podarí odvrátiť, že Angela Merkelová vyhrá v Nemecku (čo sa jej podarilo, ale ešte vždy nezostavila vládu) a že Francois Fillon (spomínate si naňho?) porazí vo Francúzsku Marine Le Penovú.

Povedzme, že to bolo napoly správne.

Pokiaľ ide o slovenskú politiku, tiež som bol úspešný len čiastočne. Tipoval som, že Marian Kotleba prehrá v regionálnych voľbách (čo sa aj stalo), ale tiež, že Robert Kaliňák bude nútený vzdať sa kresla ministra vnútra (omyl, okrem vraždy neexistuje nič, čo tohto človeka pripraví o ministerský post).

Na víťaznú nôtu ešte toľko, že som tiež uhádol, že si Kaliňák uchová účes v štýle 90. rokov (tu som mal znovu pravdu!).