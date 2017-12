Dankov rok trapasov

Ak sa Fico nebál exekvovať Plavčana pri vypovedanej koaličnej zmluve, ďalšie strašenie odchodom už sotvakto vezme vážne.

29. dec 2017 o 17:46 Peter Schutz

Presne pred rokom hlásili z Focusu, že rebríčku „predstaviteľných“ premiérov kraľuje Andrej Danko. Obraz predsedu SNS budovala masívna kampaň agentúr a spriatelených médií, ktorú prerušila výložková aféra aj s fetišistickým finále bozkania uniformy. Z akceptácie takmer polovicou voličov – čoby predseda vlády!! – sa samovražedným atentátom prevtelil do najvysmievanejšieho muža štátu.

Povedať, že chyba sa stala, už keď vstúpil do politiky, by bolo nespravodlivé. Priviesť stranu – a ešte túto takzvanú národnú – do parlamentu treba vedieť.