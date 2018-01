Začlenenie cudzincov majú v rukách mestá

Riešenie je však v tom, spraviť si s cudzincov spojencov, zaujímať sa o nich a začleniť ich potreby a ochranu do svojho programu.

1. jan 2018 o 12:02 Zuzana Števulová

Autorka je riaditeľka Ligy za ľudské práva

Rok 2017 bol rokom, keď si Slovensko začalo uvedomovať, že sa stáva cieľom čoraz väčšieho počtu ekonomických migrantov – teda ľudí, ktorí k nám prichádzajú za prácou. Tento trend bude v nasledujúcich rokoch pokračovať a určite sa neobmedzí len na Srbov alebo Ukrajincov.

No nemali by sme zabúdať aj na druhú stranu mince – integráciu. Ak dnes hovoríme, že nechceme, aby Slovensko dopadlo tak ako niektoré mestá v západnej Európe, rok 2018 je príležitosťou, keď by sme mali začať konať.

Negatívne sociálne javy majú často príčinu v chybách z minulosti, ktorých sa my môžeme vyvarovať. Pri prijímaní zahraničných zamestnancov nesmieme dať zamestnávateľom úplne voľnú ruku a dúfať, že tak, ako sem cudzích zamestnancov priviezli, tak ich raz aj odvezú.

Život to totiž často zariadi inak. Úplná závislosť zahraničných zamestnancov od zamestnávateľa či sprostredkovateľa, ktorý ich necháva pracovať v ťažkých podmienkach a ubytuje na nevyhovujúcich ubytovniach na konci mesta, je to najhoršie, čo môžeme zvoliť.