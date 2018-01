Nedemokratické krajiny nemajú v Únii čo robiť

Rebeli, kvóty, brexit, Katalánsko a eurozóna. EÚ si v 2018. musí poradiť s piatimi veľkými výzvami.

3. jan 2018 o 12:15 Luboš Palata

Autor je redaktorom MF DNES

Európska únia už nekráča od krízy ku kríze. Práve skončený rok bol pre ňu mimoriadne dobrý a ten začínajúci sa môže ukázať ešte lepší. Keď si Únia dokáže poradiť s piatimi veľkými výzvami, ktoré pred ňou stoja, vyjde z roku 2018 silnejšia ako kedykoľvek predtým.

Európska únia nie je len spoločenstvo štátov, ktoré spolu nebojujú, nie je len zónou voľného obchodu, pohybu ľudí a služieb, nie je to len spolok štátov, ktoré (väčšinou) majú rovnakú menu.

Od začiatku to bolo – a musí ním zostať aj od budúcna, spoločenstvo hodnôt slobody, demokracie, štátu práva a dodržiavania ľudských práv.

Antikomunisti prekvapili

Pred trinástimi rokmi by málokto čakal, že ohrozenie tohto absolútneho základu existencie Európskej únie príde z nových štátov únie a už vôbec nikto netušil, že to bude od ľudí, ktorí boli aktívnymi odporcami komunistického režimu a bojovníkmi proti totalite sovietskeho strihu.

Všeobecne sa čakalo, že ak v našej časti sveta nebude niekto dodržiavať pravidlá demokracie, deľbu moci a právny štát, tak to budú bývalí komunisti, ktorí sa v demokratickom prostredí znovu vrátia k moci.

To sa nestalo, boli pre práve bývalí komunisti v Poľsku a Maďarsku, ktorí doviedli svojej krajiny do NATO a Európskej únie. Likvidátori demokracie prišli z opačnej strany a pred dvadsiatimi rokmi by to na Viktora Orbána a Jaroslawa Kaczynského nikto nepovedal.