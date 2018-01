Kaliňák pokračuje vecne, reže a rúbe do krve

Kľúčové slová – ovracané lietadlo, prasce, mercedes, daňové podvody, ukradnutý pozemok...

5. jan 2018 o 11:06 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Napriek tomu, že nemáte licenciu, aby ste kohosi mohli nazývať psychopatom, chystáte sa celkom nekorektne napísať o tých, čo tu pred štvrťstoročím bez mandátu rozdelili spoločný štát Čechov, Slovákov a viacerých národnostných menšín.

Nie, neplánujete ich zakopať pod čiernu zem, pretože dejiny im, nevedomým toho, čo činia, dali v mnohých veciach za pravdu. Chcete len trochu pouvažovať nad ich charakterom.

Prirovnať ich trebárs k športovcom, takzvaným víťazným typom, čo sú schopní, ignorujúc trénera, spoluhráčov i rozbesnený dav fanúšikov, v rozhodujúcej chvíli vziať všetko na vlastné plecia a vypáliť hoci aj z nemožnej pozície, hop alebo trop.

Lebo vážne – čo sú to za ľudia, ktorí dokážu svojvoľne rozbiť štát, riskujúc nieže prehru v nejakom zápase, ale možno ekonomický krach, sociálne nepokoje či dokonca vojnu?

Takže toto máte v pláne, vrátiť sa do minulosti, ale to by nesmel na tlačovke k dopravným nehodám v prítomnosti vysokých policajných šarží vystúpiť Kaliňák a úplne neplánovane, pravda, v reakcii na otázku novinárky, vpáliť minulosť v tej najnechutnejšej podobe rovno medzi vaše oči.