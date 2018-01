Prečo sme kritizovali potemkinove železnice

Nové rýchlejšie rušne sú už tu, opozícia ich prenájom kritizuje.

7. jan 2018 o 10:59 Ján Marosz

Autor je poslanec NR SR za OĽaNO

Máme teda nové rušne. Vectrony zo Siemensu, ktoré môžu ísť rýchlosťou až 160 km/h. Podľa vyhlásení Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sa čas jazdy medzi Bratislavou a Žilinou skráti o 15 minút. No iba štvrtina rýchlikov išla v prvých dňoch podľa grafikonu. Celé tri štvrtiny meškali.

Len pár týždňov po zavedení optimistického cestovného poriadku sa ukazuje, že sľub šéfa ZSSK Filipa Hlubockého v RTVS železnice nevedia splniť. Tri nové rušne na rýchlosť 160 km/hod na pokrytie všetkých vlakov zjavne nestačia.

Horšie však je, že Hlubocký to musel vedieť.

Prečítajte si tiež: Nové rýchlejšie rušne sú už tu, opozícia ich prenájom kritizuje. V čom sa mýli?

Ani rušne, ani peniaze

Už som si zvykol, že ak ZSSK niečo verejne vyhlási, neznamená, že to je pravda. Keď si ZSSK nedávno prenajala desať nových rušňov typu Vectron na desať rokov za takmer 60 miliónov eur, tvrdila, že je to výhodnejšie ako nákup na úver, a tiež to nie je pravda.

Prídeme na to veľmi ľahko, ak si uvedomíme, že tieto rušne sa dajú obstarať za 45 miliónov eur a že do ich údržby sa nedá „naliať“ za desať rokov viac než približne 15 miliónov eur, výsledná suma bude 60 miliónov.

Rušne pritom zostanú aj po týchto desiatich rokoch vlastníctvom ZSSK a môžu spoľahlivo slúžiť ďalších 20 - 30 rokov len za cenu údržby.

Riešenie ZSSK spôsobí, že firma po desiatich rokoch nebude mať ani rušne, ani peniaze a môže obstarávať nanovo. Na to sme prišli po podrobnom zanalyzovaní faktov. Keďže sme ich považovali za alarmujúce, upozornili sme na ne na tlačovej besede.

ZSSK bola síce rýchla, nie však vecná. Jej hlavným cieľom bolo utopiť naše tvrdenia. V tomto duchu sa niesol aj článok v denníku SME z 30. 11. 2017 „Nové rýchlejšie rušne sú už tu, opozícia ich prenájom kritizuje. V čom sa mýli?“. Najnebezpečnejší na ňom bol najmä jeho presvedčivý tón zneužívajúci fakt, že radový občan si bežne nekupuje elektrický rušeň a nemá skúsenosti s jeho prevádzkou a údržbou.