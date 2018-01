Pozrime sa, kto je ďaleko za čiarou

Kosík ukázal prstom na Lexu. Žiť s podozreniami na krku však na Slovensku nie je problém.

10. jan 2018 o 8:51 Márius Kopcsay

Všetko bolo riadené Ivanom Lexom. Vedel o každom kroku príslušníkov SIS počas únosu.

Tvrdenie Ľuboša Kosíka je, samozrejme, vždy len tvrdením, nie dôkazom. Bývalý siskár má silnú motiváciu vypovedať – a aj obviňovať svojich vtedajších šéfov – aby sa sám dostal z prekérnej situácie.

Zároveň však nemá motiváciu klamať. Napokon to, čo tvrdí, sa viac-menej zhoduje so závermi, ktoré už urobili orgány činné v trestnom konaní. Na stránkach denníka SME to pred časom pripomenul samotný šéf vyšetrovacieho tímu Jozef Šátek:

„Fakt, že vo veci zavlečenia prezidentovho syna do Rakúska neprebehlo kompletné súdne pojednávanie a nebola vyvodená i trestná zodpovednosť pre jeho páchateľov, neznamená, že by nebolo vykonané aj kompletné a objektívne vyšetrovanie so zaistením všetkých dostupných a možných dôkazov.“

Alebo tiež: