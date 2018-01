Vitajte a spaste nás, ekonomickí migranti!

Premyslená zamestnanecká a imigračná politika by mohla aspoň zmierniť demografickú krízu.

10. jan 2018 o 14:01 Peter Tkačenko

Vedeli sme, že skôr či neskôr to príde, no rozhodnutie (ultimátum) Samsungu, že buď si privezie Srbov a Ukrajincov podľa ľubovôle, alebo to u nás zabalí, nastoľuje dilemu, na akú nie sme zvyknutí.

Pre účely komentára skúsme na chvíľu predpokladať, že Samsung hovorí čistú pravdu: ak by išiel citeľne vyššie so mzdami, prestal by byť konkurencieschopný a za aktuálnych podmienok zamestnancov na Slovensku jednoducho nenájde. Vláda tak má na výber v zásade z dvoch variantov.

Po prvé, že vydávanie pracovných povolení nezliberalizuje a fabriky sa zavrú. Neznie to najatraktívnejšie, ale tak funguje trh. Našťastie, keďže dôvodom je nedostatok ľudí, nezamestnanosť by to zvýšiť nemalo, čiže vlastne nemáme problém. Odvrátenou stránkou je, že štát tým príde o dane firmy a zamestnancov z cudziny, ktorí odídu.