Prečo EÚ musí uznať palestínsky štát

Javier Solana je predsedom ESADE Centra pre globálnu ekonomiku a geopolitiku

Americký prezident Donald Trump opäť zaujal jednostranný postoj v zahraničnej politike – tentoraz tým, že uznal Jeruzalem za hlavné mesto Izraela. A ako je jeho dobrým zvykom, Trump opäť zle interpretoval skutočnosti na Blízkom východe. Vzhľadom na jeho nedávny krok – ktorý reálne zničil vyše 70 rokov medzinárodného konsenzu – ktorý by mohol ešte urýchliť bleskové zhoršenie situácie v tejto oblasti, je zásadné, aby Európska únia zakročila.

Blízkovýchodná politika Trumpovej vlády spočíva na oživenom spojenectve USA a Saudskej Arábie. Každý americký prezident od čias Johna F. Kennedyho šiel na prvú zahraničnú návštevu buď do Mexika, Kanady, alebo Európy. Nie Trump. On sa pobral rovno do Rijádu, kde sa zúčastnil na summite s päťdesiatimi štyrmi prevažne moslimskými štátmi, a kde mal štvavý príhovor očierňujúci Irán, o ktorom vyhlásil, že by sa mu medzinárodné spoločenstvo malo vyhýbať.

Proti Iránu

Po Saudskej Arábii Trump navštívil Izrael, kde spustil ďalšiu salvu protiiránskej rétoriky. Saudská Arábia a Izrael neudržiavajú diplomatické vzťahy, ale obe krajiny sú spojencami USA a majú spoločného protivníka – Irán. V novembri dokonca veliteľ izraelských ozbrojených síl, generálporučík Gadi Eisenkot, vyjadril otvorenosť voči spoločným výzvedným silám so Saudskou Arábiou, aby čelili Iránu. „S prezidentom Trumpom,” povedal Eisenkot pre saudské médium Elaph, „je šanca vybudovať novú medzinárodnú koalíciu v regióne.“

Saudsko-izraelskému zblíženiu pomáhal nový saudsko-arabský korunný princ Mohammed bin Salman (MBS), ktorý uplatňuje program modernizácie aj vnútroštátne, aj v zahraničných vzťahoch. Začiatkom tohto mesiaca MBS údajne navrhol izraelsko-palestínsky mierový plán, ktorý by bol veľmi výhodný pre Izrael, hoci vlády Spojených štátov a Saudskej Arábie medzičasom tieto správy popreli.