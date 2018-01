Maďarom držme palce, za Poliakov sa modlime

Aj nám sa už raz „podarila“ taká vláda. Ohýbali sa pravidlá, trucovalo sa. Vládcovia sa tvárili, že oni sú Slovensko.

11. jan 2018 o 17:53 Zuzana Kepplová

Samozrejme, že nás vytáča Orbánovo výpalníctvo – ak nepošlete ďalšie prachy, môžeme sa otočiť k Číne. To hulvátstvo, ktoré majú jeho voliči za zdravé stredoeurópske sebavedomie. Štve nás, že si z Visegrádu robí svoju skupinku. A ponúka sa ako hovorca všetkých európskych renegátov.

Toto zápasnícke sebavedomie nízkeho muža z neho robí „podívanú“ na celom kontinente. Celé zástupy profesorov chodia vysvetľovať fenomén Orbán na konferencie.

Prečítajte si tiež: Tusk: Ak Poľsku škrtneme eurofondy, z Únie môže vystúpiť

A rozčuľuje nás, keď sa poľskí svätuškári tvária, že čo nie je národno-konzervatívne, je prelezené červami komunizmu a treba to amputovať. A „komoušov“ vidia všade, preto režú a pília. Aspoň s takým gustom ako Erdogan, no predsa len v stredoeurópskej mierke.

To všetko je na porazenie, aj to predstierané nepochopenie, o čom je deľba moci – Babiš napríklad nepredstiera, skutočne netuší. To ťahanie občanov smerom k vláde jednej strany či jednej politickej sily, akože to takto bude jednoduchšie, také ľudové alebo útulne firemné.

No ani toto rozčúlenie nezakladá dôvod, prečo by sme mali Poliakov, Maďarov a čoskoro možno aj Čechov posielať kamsi. Ako tí, čo tvrdia "ať si jdou" (z EÚ).