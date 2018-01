Oprah ako prezidentka? Prosím, stačilo

Zúfalí demokrati uvažujú o tom, že by postavili televíznu miliardárku proti prezidentovi Trumpovi.

11. jan 2018 o 18:58 Tom Nicholson

Medzi príznačné vlastnosti Donalda Trumpa ako kandidáta na prezidenta USA patrilo, že neprejavil skoro žiadne vedomosti o tom, ako viesť krajinu ani nevysvetlil, ako chce zrealizovať detinsky jednoduché heslá svojej kampane (napr. slogan MAGA, čiže znovu urobiť Ameriku skvelou).

A určite medzi najnežiaducejšie prekvapenia volieb 2016 patrilo zistenie, že práve také prázdne sľuby zapôsobili na milióny voličov. Síce nie na väčšinu, ale Trumpovi táto prostoduchosť stačila na víťazstvo.

Predstavte si však, že sotva rok potom aj demokrati (vraj vážne) uvažujú o tom, že by to skúsili nabudúce aj oni s podobným kandidátom, akým bol Trump, a to s mediálnou osobnosťou a politickým nováčikom Oprah Winfreyovou.

Podľa najnovšieho prieskumu vedie nad Trumpom v hypotetickým voľbách o desať bodov, 48 k 38, pri 14 percentách nerozhodných voličov. Miliardárka Winfrey sama hovorí, že „aktívne uvažuje o tom“, že by v roku 2020 kandidovala.

Naozaj? Môžeme síce chápať bolesť a zmätok opozičnej Demokratickej strany, že nevyhrala jej hráčka Hillary Clintonová, bifľoška, ktorá ako málokto predtým ovládala detaily amerického politického stroja, ako aj jeho miesto vo svete, ale bola by aj historicky prvou ženou prezidentkou.