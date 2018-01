Drahoš opatrnosťou riskuje

Drahošovi ľudia vidia silné čísla z prieskumov ako dôkaz, že ich taktika hovoriť čo najmenej funguje.

12. jan 2018 o 15:53 Benjamin Cunningham

V Prahe sa zdá vopred jasné, že Jiří Drahoš, bývalý šéf českej Akadémie vied, skončí druhý v prezidentských voľbách, ktoré sa konajú tento víkend, a v druhom kole narazí na prezidenta Miloša Zemana.

Keďže výsledky prieskumov Drahoša neustále umiestňujú medzi prvých dvoch, jeho kampaň sa orientuje výlučne na to, aby neurobil chybu a nevyjadril jasné postoje, teda aby si neznepriatelil potenciálnych voličov.

Stavia na to, že byť protizemanovský stačí na výhru. Hoci ďalší kandidát Michal Horáček povedzme prišiel k svojmu osobnému majetku vďaka stávkovej službe Fortuna, skutočným hazardom je Drahošov zdanlivo opatrný prístup.

Po prvé a hlavné, Zeman zatiaľ neurobil vôbec nič pre svoju kampaň – sčasti pre rýchlo sa zhoršujúci zdravotný stav. Aj tak stále ostáva v hre.

Jeden z prieskumov, zo začiatku tohto týždňa, naznačil, že Drahoš by porazil Zemana v druhom kole o celých šesť percent, čo vyvolalo rôznorodý optimizmus liberálov – ale čo by ste si pomysleli, keby ste sledovali futbalový zápas, kde by bolo skóre tesné, hoci jedno z družstiev ešte ani nenastúpilo?