Prečo prišiel Kaliňák do osady v uniforme

Znepokojený volič videl, čo mu treba. Na ostatných nezáleží.

12. jan 2018 o 17:57 Zuzana Kepplová

Ale mu to pristalo v tej uniforme! Minister vnútra, ošľahaný protestnými pochodmi a pokusmi o odvolanie, vyšiel do terénu. Na istotu tam, kde rastú preferencie. Do rómskej osady.

Už tu bola aj Lucia Ďuriš-Nicholsonová vo vysokých čižmách. Lebo veru, je to otázne, ako sa obliecť do blatistého terénu medzi bezperspektívnych. Čo si má dať politik na seba, keď ide hovoriť o reforme rómskych osád ako nedávno Nicholsonová alebo o kriminalite rómskych osád ako v prípade Kaliňáka?

Nicholsonová si v osade urobila pre stranícky facebook pár fotografií, na ktorých s miestnymi chalanmi vyzerali ako hip-hopová skupina s vokalistkou. Kaliňák prišiel ako muž zákona a garde mu robil policajný prezident.

Lebo keď do osady, tak za exotikou, alebo ukázať železnú päsť. Časti voličstva SaS by sa mohlo pozdávať to prvé (za zlého bude potom Sulík), ale strana Smer sa potrebuje inak prihovoriť.