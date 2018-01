Prestaňte s tým prefeminizovaným školstvom. Radšej pomôžte

Namiesto horekovania nad úbytkom autorít by bolo dobre pošpiritizovať, ako učiteľov dostať na úroveň so žiakmi a s rodičmi.

16. jan 2018 o 17:20 Zuzana Kepplová

Konštatovania a povzdychy, že slovenské školstvo je prefeminizované a učiteľské zbory prestarnuté, by si zaslúžili pár šľahov trstenicou. Veď hej, decká a tínedžerov sme nechali so starými materami. A ešte šomreme.

Obsadenie tohto kúta spoločnosti ukazuje, že tu nie sú naše priority. Škoda to všetko znovu opakovať, ak ste nepočúvali, keď sa pred dvoma rokmi štrajkovalo, sotva vás nadchneme teraz.

Len toľko sme chceli, že učiteľstvo trpí zvláštnym kontrastom. Napriek tomu, že všetci radi odsúhlasia, že školstvo a vzdelávanie sú super dôležité, do politických priorít sa táto zhoda doteraz nepreniesla. Čiže buď my to nemyslíme až tak vážne, alebo nám neprekážajú nesplnené sľuby.

Nad platmi sme už vyplakávali, no všimli sme si aj to, aký nepomer vznikol medzi žiakmi a učiteľmi.