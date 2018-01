Zeman sa stal hovorcom zlej emócie

Prezidentovi by pomohla umiernenosť, ktorú mu poradil aj Babiš. Lenže jeho podporovatelia udierajú na najtemnejšie struny.

16. jan 2018 o 18:13 Márius Kopcsay

Ako si dovoľujete predpovedať, že Zeman prehrá voľby, vy hajzli smetiarski, slniečkarskí!

Niežeby diskusia v podobnom tóne bola dnes niečím výnimočným. A rozhodne by nebolo korektné usudzovať – aha, toto je typický profil Zemanovho priaznivca!

Ale korektnosť nie je aj tak v móde a tak s istou mierou zjednodušenia povedzme, že áno: popri slušných voličoch, ktorí majú vnútorne zdôvodnené, prečo práve Zeman, hojne zaznievajú na jeho podporu hlasy s vysokou mierou nekultivovanosti, nenávisti, pričom sa prelínajú s podobne ladenými „posolstvami“ trollov proti islamu, utečencom, Bruselu, atď.

Je to tak, treba si všímať nielen, kto čo hovorí, ale aj ako to hovorí, pretože obe kategórie sú silne previazané. Ťažko si predstaviť, ako niekto vykrikuje: „Tolerancia je jediná voľba a so všetkými sráčmi, čo to nechápu, spravíme krátky proces!“

Zlá emócia (pozor, je to viac než len niekdajšia „blbá nálada") reprezentuje xenofóbne nálady posilnené utečeneckou krízou, vyjadruje frustráciu z korupcie – ale prezrádza aj rukopis Kremľa a jeho „mienkotvorcov“. Lebo ako vravíme, rozklad a rozvrat nemožno docieliť s nežnou tvárou.