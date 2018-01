Bavme sa už konečne o vyšších mzdách

Niet vhodnejšej agendy, ktorá by mohla spojiť nové členské krajiny, ako mzdová otázka.

22. jan 2018

Autor je ekonóm a pedagóg

Slovenská nezamestnanosť láme rekordy a po takmer tridsiatich rokoch budovania trhovej ekonomiky to konečne robí tým správnym smerom. Posledné čísla Eurostatu hovoria o 7,5 percenta. Ideálny čas na diskusiu o signifikantnom raste miezd.

Niežeby mzdy nerástli. Rastú a to dokonca o niečo rýchlejšie, než naznačuje troj- až štvorpercentné tempo, ktoré napočítali slovenskí štatistici. Priemernú mzdu totiž nadol tlačia novoprijatí zamestnanci pracujúci za menej peňazí. Platy etablovaných pracovníkov podľa Sociálnej poisťovne rastú dvakrát rýchlejšie.

Na druhej strane, priestor na zvyšovanie stále existuje a slovenskú konkurencieschopnosť by k zemi nezrazilo, ak by platy raz začas stúpali rýchlejšie ako produktivita. Euro minuté na mzdy v slovenskom spracovateľskom priemysle generuje 93 centov zisku, kým v Nemecku je to iba 56.

Nehovoriac o tom, že sú tu odvetvia, pre ktoré konkurencieschopnosť smerom navonok nie je problémom. Orientujú sa totiž na domáci trh. Sem patrí najmä finančný sektor, v ktorom je pomer ziskov a miezd skreslený azda najviac v neprospech zamestnancov. Otázkou zostáva, ako sa k zvyšovaniu platov dopracovať.