Drahoš to schytáva ako kedysi Miki na bicykli

Hľadisko plné pískajúcich a hulákajúcich nadšencov, moderátor nadšene oznamujúci svetu, koľko divákov je nalepených na obrazovkách. Tak vyzerá česká prezidentská debata na súkromnej televízii. Na súkromnom televíznom kanáli, vyjadrime sa presnejšie.

Až sa nanucuje športová terminológia, že teda Miloš Zeman v prvom polčase zápasu dominuje a jeho vystupovanie vyznieva presvedčivo.

Akých faulov sa v skutočnosti dopúšťa – a tiež ako hlboko klesla (nielen) v Česku úroveň verejnej debaty – vychádza najavo až v druhej polovici.