Zvolia si v Česku za prezidenta žida alebo fašistu?

Autor je lektor a publicista

Nazvime ho Peter. Pozeral sa mi do očí a v rukách držal sekeru. Zdvihol ju nad hlavu, uprel zrak nižšie a mocným švihom rozsekol hrubé poleno.

„Pôjdeš voliť?“ spýtal som sa ho pár sekúnd predtým. Bol deň župných volieb a my sme v rozpadnutej kôlni chystali drevo na zimu, ktorá býva v horách Banskobystrického kraja tuhá. Vo vzduchu visel mráz a otázka Zbavíme sa Kotlebu?