Aj Svätopluk bol Európan

Maďarič by z Hradu mohol hovoriť aj o našom európanstve, prečo nie.

24. jan 2018 o 22:07 Zuzana Kepplová

Keď sa započúvame do slov Miroslava Lajčáka, aj sa nám zazdá, že takto by mohla znieť basová linka prezidentskej kampane Smeru.

Prázdne miesto po Lajčákovi, ktoré zostane v predstavách o kandidátovi Smeru, môže obsadiť len porovnateľný sveták. Niekto, kto bude tvrdiť, že žabomyšie stranícke boje ho neberú a bude sa nonšalantne vznášať nad témami ako korupcia.

Prečítajte si tiež: Lajčák Smeru sťažil výber, ako prezident sa niektorým členom pozdáva Raši aj Maďarič

Veď, pozrite, Novoeurópan Fico hodil loptičku eurokomisárovi Šefčovičovi, ten prihral Lajčákovi, ktorého sme videli za rečníckym pultom v OSN, a on nahrávku odmietol a navrhol, že sa máme baviť o krajine vo väčšom meradle.

Ak to aj nebude niekto, kto je doma v európskych témach a zasvätene špiritizuje o globálnych tých a tektonických oných, ešte by to mohol byť ktosi s aurou širokej prijateľnosti.

Vieme si predstaviť, že taký Maďarič si nájde náhradu za jeho starých Slovákov, mýtus sa dá vždy inak porozprávať. Už len vymyslieť rozprávku pre malých aj veľkých, národniarov aj jadrachtivých.