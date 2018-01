Trebišovčania to vedia, ich polícia nie

Kto mal vlastne hlásiť detskú prostitúciu?

25. jan 2018 o 17:56 Zuzana Kepplová

Haló, Trebišov? Vraj vám robíme hanbu, keď vypisujeme o detských prostitútkach, z ktorých niektoré sú nakazené syfilisom. Lebo vraj to tam nie je také strašné a ony nie sú až také mladé. A že teraz sa budú Trebišovčania báť, že im ľudia ani ruku nepodajú, keď povedia, odkiaľ sú.

Skúsme teda inak. Vy poznáte tie sídliská, mená osád, tušíte, ako sa tam žije. Viete aj to, prečo tie namaľované decká stoja pred obchodnými domami. Ale trebišovská polícia hovorí, že podnety nemá.

To už je jedno, či majú dievčatá aj osem-desať rokov, ako tvrdila kožná lekárka nášmu redaktorovi, alebo o niečo viac. Isté je, že samotné sa nepredávajú, veď ešte nemajú ani občiansky. Vina teda nepadá na ne, nech by sa aj ponúkali.

Kto to mal akože hlásiť na policajnej stanici? Zákazník sa zverí doktorke, keď mu nájde pohlavnú chorobu a nasadí liečbu. Doktorka ho nenahlási, aj keď by pacientovi popravde patrilo – okrem zdĺhavej liečby - tak do desať rokov žalára. Čiže, ak o zneužívaní maloletých vedeli, na polícii mal vyzváňať telefón.