Keď ani Petrák netuší

Čo si myslieť o osekaní osemročiek? Všetko ako poslanec Petrák.

25. jan 2018 o 19:32 Zuzana Kepplová

K rušeniu tried na osemročných gymnáziách môžu mať rôzni ľudia rôzne názory. Ale ak ste jedna osoba a už hlasujete, ideálne by bolo mať názor jeden.

Vypočujme, čo k hlasovaniu o kvótach, ktoré obmedzia počet tried na týchto gymnáziách, povedal z čela Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomír Petrák zo Smeru. Že on sa prikláňa k 5-percentnej kvóte. Dobre, to by sme mali.

No zároveň s vráskou na čele pridal, že „krízová situácia“ v Bratislave – téma je žeravá najmä tam – by sa mala riešiť.

Čiže by sme hádali, že je za vyššiu kvótu než tých navrhovaných päť percent, ktoré stlačia počet žiakov a napríklad cirkevníci by otvorili len jednu školu na jeseň a súkromné gymnáziá podobne.

Z toho totiž ten krízový pocit dotknutých plynie.

Mikolajovo opatrenie náhle uvedené do platnosti – a to bez toho, aby sa školy či rodičia pripravili – však nenaznačuje, že by empatia hýbala zákonodarným zborom. Inak by museli celú vec odsunúť – výbor aj plénum NR SR – a ujasniť si sami, čo si vlastne o priškrtení osemročiek myslia.

Taký pán Petrák napríklad neukazuje, že by v tom mal jasno.