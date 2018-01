Ako neznámy vedec takmer porazil neporaziteľného Zemana

Všetko pokračuje ako doteraz.

27. jan 2018 o 16:20 Matúš Krčmárik

Pamätáte si, ako na tom bolo Česko pred rokom? Jediný, kto môže poraziť Miloša Zemana bol vtedy samotný Miloš Zeman, jeho nechuť zabojovať o Hrad, prípadne zdravotné problémy.

A už vôbec nie nejaký vedec, ktorého v Česku prakticky nikto nepozná a ktorý odradí voličov príliš komplikovaným prejavom. Bolo to obdobie, keď rástol Babiš a Zeman sa zdal neporaziteľný. Nahrávala mu utečenecká kríza či víťazstvo Donalda Trumpa.

Len potichu niektorí komentátori naznačovali, že ten Jiří Drahoš by predsa len mohol mať šancu. No maximálne tak na druhé miesto.

Prezidentské voľby nemali byť o tom, kto vyhrá, ale či sa vôbec bude konať druhé kolo, alebo Zeman získa potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov už v prvom kole.

Dokonca ešte začiatkom tohto roka niektoré prieskumy naznačovali, že druhé kolo možno nebude nutné, vraj sa to čakalo aj na Hrade. Ale na to mnohí pri drahošovskej eufórii po úspešnom prvom kole zabudli.

Ťažšie, ako sa čakalo

Zeman nakoniec vyhral, no nemal to jasné a už vôbec nie isté. Slušnejšia časť Česka sa po piatich rokoch znovu dokázala postaviť za jedného kandidáta a podporiť ho.

Aj keď po prvom kole matematika naznačovala, že a Drahoš pozbiera hlasy neúspešných kandidátov s podobným myslením a nakoniec zvíťazí.

To, čo sa ešte v posledných mesiacoch, keď pyšný Zeman ani nechodil do diskusií, lebo sa nepovažoval za rovnakú váhovú kategóriu ako oni, bolo na dosah.

Prečo to nevyšlo? Odpoveď je jednoduchá.

Opačný výsledok by bol totiž veľký prekvapením a pri nich nemá zmysel pýtať sa, prečo k nim nedošlo. Jednoducho nenastala výnimočná situácia. A len pri nej mal Drahoš šancu poraziť Zemana.

Naznačí to už pohľad na výsledok parlamentných volieb, toho najreprezentantívnejšieho prieskumu voličských preferencií. Voličov, ktorí sa vidia v Zemanovom populizme, vyvolávaní strachu, bola veľká väčšina.

Bolo príjemné uveriť, že by o tri mesiace mohla väčšinu získať tá časť spoločnosti, ktorej reprezentanti v októbri prepadli, no nestalo sa tak. Tak ako v januári 2013 bolo príjemné si predstavovať, že by sa Karel Schwarzenberg mohol stať prezidentom. Nestal sa.

S odstupom času a po vytriezvení z predvolebnej párty je jasné, že sa ním reálne stať nemohol, ale už tá predstava mnohých v Česku tešila.

Podľa srdca

To sa stalo aj tentokrát. Zeman nebol taký presvedčivý ako naposledy, zdravotne je na tom ešte horšie, no jeho vyvolávanie strachu nestratilo verných poslucháčov. Vtedy sa brojilo proti pravici, dnes proti utečencom v Česku neexistujúcim. Mierne vymenil voličov, no nie celkové preferencie. A rovnako uspel.

Drahoš nebol Schwarzenbeg, no aj predstava, že on by sa stal prezidentom mnohých tešila.

Hriali sa ňou pred prvým kolom, keď síce volili „podľa srdca“, ale niekde vzadu tušili, že po Marekovi Hilšerovi alebo Pavlovi Fischerovi to v druhom kole aj tak hodia tomu akademikovi.

Zázrak sa nestal, Zeman ostáva na Hrade najbližších päť rokov. Teraz príde vytriezvenie a pocit nehybnosti českej politiky, kde čoraz väčšiu silu dostáva bývalý spolupracovník ŠtB, ktorý krajinu ovláda s pomocou krajnej pravice a komunistov.

A potom si ľudia znovu uvedomia, že politika nemá až taký veľký vplyv na ich životy, aby sa o päť rokov prebrali a znovu uverili, že zázrak sa môže stať.

Možno to nevyjde ani vtedy a na Hrad sa dostane Zeman v mladšom prevedení, no aj tieto občasné spoločenské vzopätia naznačujú, že ľudia ako Babiš či Zeman ešte svoj boj o Česko úplne nevyhrali, bez ohľadu na súčasné politické úspechy.