Ja a moji prezidenti.

Autorka je redaktorkou Lidových novin

Moskva február 2002

Beriem schody po dvoch, na odpočívadle na prvom poschodí ako vždy mokro od neustáleho utierania upratovačky dánskych kolegov. Sú tu noví a prekáža im smrad v domoch, čo majú vstavané musoroprovody – kto nevie, vysvetlím: uprostred domu je obrovská rúra, prístupná z chodby cez kovové dvierka.

Sypú sa tam odpadky, ktoré padajú do hlbín, do pripravených kontajnerov. Chyba vynálezu spočíva v tom, že sa časť odpadu zachytáva na stene rúry a slúži ako skvelá zásobáreň dobrôt pre myši, potkany, mravce a hlavne šváby. Ale to je iný príbeh.

Ponáhľam sa. Srdce mi bije vzrušením už niekoľko dní a teraz som konečne doma, kde si dám kávu, cigaretu a zrekapitulujem si, čo sa mi stalo a ako s tým budem žiť ďalej.

Už ťahám kľúče z vrecka, našťastie ich mám, pre istotu sú záložné v stole u môjho drahého suseda, spravodajcu nemeckého Focusu Gisberta Mrozka. Už sa naňho teším. Mám pre neho mnoho zlých správ.

Pred dverami môjho bytu v ulici Gruzinskij pereulok číslo popisné 3, vchod piaty, ktori stojí. Zarazím sa. Je to muž, má čiapku, niet divu, moskovský február je ako vždy chladný, čiernu prešívanú bundu a kožené rukavice. Držím kľúče a cítim, že mám mlčať.