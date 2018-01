SNS a národný výskum

Ako chce ministerstvo školstva rozdeľovať eurofondy.

30. jan 2018 o 18:19 Tomáš Prokopčák

Predstavte si, že máte nejaký štátny úrad. Náplňou tohto úradu je vo väčšine príčetných prípadov čosi urobiť. To čosi však dáte vykonávať komusi inému. Otázka: prečo si ešte stále držíte samotný štátny úrad?

Predchádzajúcimi štyrmi vetami sa asi dá zhrnúť podstata problému, do ktorého centrálny register zmlúv zatiahol Výskumnú agentúru ministerstva školstva. Hej, ak sa vám čosi marí, to je tá z tej kauzy plavčanovských eurofondov určených na podporu vedy, výskumu a inovácií. Nejakých smiešnych 600 miliónov z eurofondov sa to týkalo, koaličnú krízu a hlavu ministra to stálo, taká maličkosť.

Výskumná agentúra by sa totiž mala starať o výskumné projekty a venovať sa ich peniazom. Presnejšie, jej cieľom je zabezpečiť prijímanie, hodnotenie a finančné riadenie jednotlivých projektov.