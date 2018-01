Voľby sú o dva roky. A môže byť aj horšie

Pokles Smeru a strop Kotlebu sú dobrou správou, na pozitívnu zmenu však treba oveľa viac.

31. jan 2018 o 13:42 Márius Kopcsay

Optimista vidí pohár poloplný, pesimista poloprázdny, však to poznáme. Podobne sa aj najnovší prieskum Focusu dá interpretovať cez ružové okuliare aj cez čierne. Samozrejme treba definovať uhol pohľadu – pretože funkcionár Smeru a sympatizant SaS majú zrejme o tom, čo je optimistické, odlišnú predstavu.

Zadefinujme si ako pozitívne dve očakávania: Po prvé stabilitu politickej scény, teda čo najviac čitateľných a štandardných subjektov a čo najmenej tých ostatných.

A druhým očakávaním by mohla byť výmena súčasnej opotrebovanej garnitúry pod taktovkou Smeru, ktorého pobyt v opozícii by krajina potrebovala ako soľ – za predpokladu, že ho nenahradí nejaké šialenstvo (to už je prienik s očakávaním číslo jeden).

Z tohto pohľadu prieskum signalizuje doterajší trend, ktorým je pokles preferencií Smeru k hranici 25 percent. Samozrejme zmena sa pohybuje v hraniciach štatistickej chyby, ale optimista by hneď dodal, že o štyridsiatich percentách už môžu Robert Fico a spol. iba snívať.

Či už strmší alebo postupnejší, ale neodvratný pokles čaká stranu aj napriek tomu, že, to sa podržme, vymenila troch krajských šéfov. Možno mali autori tohto nápadu siahnuť k odvážnejšej rošáde a ukázať, že nedotknuteľný nie je ani Richter či Kaliňák.