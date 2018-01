Ak sa Trump zmení, môže byť dobrým prezidentom

Treba si priznať, že nie všetko, čo Trump robí je nesprávne alebo nelegitímne. Lebo nie je.

31. jan 2018 o 15:38 Matúš Krčmárik

Dokedy má žena veriť alkoholikovi, že sa už zmení, naozaj prestane piť a biť ju? Mnohí hovoria, že by mala od neho odísť už prvýkrát. Ak raz poruší svoj sľub, bude to opakovať donekonečna.

Prečítajte si tiež: Trump: Nezamestnanosť v Spojených štátoch je najnižšia za 45 rokov

Donald Trump znovu sľubuje, že sa bude snažiť zmierňovať rozdiely medzi politickými tábormi. Nie je to prvýkrát, podobne sa vyjadril aj krátko po víťazstve, či po inaugurácii, no svoje sľuby poprel v ďalších dňoch na twitteri.

No od Trumpa v najbližších troch rokoch Amerika nemôže len tak odísť a tak by mu mala skúsiť znovu uveriť, že sa po prvom roku vládnutia naozaj zmení na štátnika. Šanca je síce malá, ale iné ako dúfať neostáva. Niektoré veci by mali preto obe strany myšlienkových spoločenských zákopov zmeniť.