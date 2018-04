Kto je tu kráľom?

Autorka je riaditeľka Ústavu verejnej politiky FSEV UK v Bratislave

Britský reformátor Julian LeGrand, ktorý svojho času pracoval pre vládu Tonyho Blaira, si dal za cieľ zmeniť postavenie obyčajného obyvateľa Británie. Chcel, aby pri využívaní verejných služieb nebol pešiakom vydaným na milosť a nemilosť, ale kráľom, okolo ktorého sa všetko točí. Domnievam sa, že aj takto nejako si v roku 2018 poskytovanie služieb štátom na Slovensku predstavovali tí, ktorí stáli na námestiach v roku 1989, a mnohí z tých, ktorí stoja na námestiach tieto dni.

Pred Nežnou revolúciou boli rady na dovážané ovocie, práčky, ale aj v zdravotníctve či školstve. Niektoré rady vyriešil trh – v potravinách nájdeme tovary od výmyslu sveta a mnohí dnes nakupujú z pohodlia svojej obývačky. Časť z radov, nekonečného čakania a frustrácie však ostali doteraz. Ostali tam, kde je za poskytovanie služieb zodpovedný štát.

Bitka v čakárni

Na Slovensku existujú v štátnych nemocniciach špičkové ambulancie, kam sa nedá objednať. Ak sa chcete dostať na vyšetrenie hneď ráno, treba prísť do ambulancie okolo pol šiestej a dostať sa do radu. O ôsmej ráno totiž sestrička otvorí dvere ambulancie, odovzdá čakajúcim prázdny hárok na zapisovanie, prípadne zavesí na háčik pred dverami poradové čísla, o ktoré prebehne nedôstojná bitka.

Tí, čo prišli na ôsmu, sa nemajú šancu do zoznamu dostať. Okrem napätia, ktoré je možné v takej ambulancii krájať, to znamená, že ak nie ste medzi prvými, posedíte si tak do pol dvanástej. Mrhanie energiou a časom mnohých ľudí sa opakuje každý, každučký deň.

Takmer tridsať rokov od Nežnej sú víťazmi v tomto nedôstojnom marazme len tí, čo majú peniaze a vedia si službu kúpiť na trhu. Mnohí lekári pôsobiaci v štátnych špitáloch totiž poobede a podvečer ešte utekajú do súkromných ambulancií a zrazu objednávanie aj dôstojnosť zázračne funguje. Pacienti sa objednajú, zaplatia, posedia v príjemnom prostredí najviac pol hodiny a idú domov. Dokonca ich nevolajú po mene a nepreberajú nahlas ich diagnózu v otvorenej čakárni.

Takto o tom neuvažujú

Veľmi podobné situácie zažívajú rodičia, ktorí chcú dať svoje trojročné deti do štátnych škôlok napríklad v Bratislave či v iných mestách, kde chýbajú. V deň zápisu stoja od skorého rána v rade pred budovou škôlky a čakajú...