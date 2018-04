S Ficom to pôjde ťažšie ako s Mečiarom

Aby marec 2018 nevyšiel nazmar, bude potrebné urobiť ešte veľmi veľa práce.

2. apr 2018 o 11:32 Ivan Mikloš

Autor bol ministrom financií SR, pôsobí ako poradca ukrajinského premiéra Volodymyra Hrojsmana

Za posledný mesiac sa toho udialo tak veľa, že mnohí hovoria a píšu o inom Slovensku, o inej krajine. Iní však tvrdia, že sa vlastne nič nezmenilo, Robert Fico síce nie je premiérom a Robert Kaliňák nie je ministrom vnútra, ale zozadu stále všetko riadia. Myslím, že zatiaľ majú pravdu aj jedni, aj druhí, ktorí budú mať pravdu nakoniec, ukážu až nasledujúce týždne a mesiace.

Inak povedané, posledný mesiac ukázal, že Slovensko má na to, aby sa stalo slušnejšou a spravodlivejšou krajinou, či však táto nádej a šanca bude aj naplnená, to je dnes stále vo hviezdach. Aby sme šancu nepremárnili, treba si uvedomiť niektoré skutočnosti, na ktoré chcem týmito riadkami upozorniť. Bude to totiž veľmi, veľmi ťažké.

