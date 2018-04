Slovenská omerta

Autor je teológ a spisovateľ

A choď za ním, povedz, že si odo mňa, poznáme sa z poľovačky, určite si spomenie, niečo som mu pomáhal vybavovať, tak mi dlhuje službu, on už bude vedieť.

Nemusíš mu nič nosiť, má všetko, navyše jeho teta robí na okresnom úrade a strýko na katastri a synovec v mestskej polícii, za manželku má referentku na ochrane prírody a jej sestra pracuje s eurofondmi.

Malá firma, vedia vybaviť stretnutie u hocikoho na dva telefonáty, no nikomu to nehovor, lebo sa to rozšíri a ostane z koláča menej a to predsa nechceme, nie.

Ak by sa tváril, že sa nepoznáme, tak mu pripomeň, že ešte stále čaká na rozhodnutie o stavebnom konaní a nechcem to hneď takto natvrdo, ale viem mu urobiť cez mojich ľudí na štátnych lesoch nejaké problémy, povedzme, aby mu celá vec s chatou neostala stáť a trošku sa nepredražila, ako hovorí Števko, poznáš ho, bratrancov syn, on vie zastaviť veci, dá spis dole, celkom dole z kopy u Janky na stole a môže to trvať.

Ale nehovor to, nemusí to každý vedieť, proste choď za ním a pripomeň mu, že sa poznáme, niečo sme už spolu zastrelili, smrť vytvára priateľstvá, boli sme spolu aj na Hubertových dňoch, ale to si nebude pamäť, bol nadraný ako prasa, on je z Horehronia, tam ľudia nevedia ani piť, ani udržať tajomstvo.

Dal som tam jednu tetku od nás