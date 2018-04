Keby Fico čítal múdre knihy

Kľúčom k úspešnému a dlhému vládnutiu je podľa Steina Ringena, profesora z Oxfordu, spravodlivé nakladanie s mocou.

6. apr 2018 o 22:28 Petr Šabata

Stein Ringen: Národ ďáblů (Proč si necháváme vládnout), Masarykova univerzita 2017

Keby Robert Fico čítal knihu Národ diablov od Steina Ringena a vzal si aspoň niektoré jej myšlienky k srdcu, bol by dodnes premiérom. Autor totiž predkladá inšpiratívne zamyslenie o umení demokratického vládnutia: ako nakladať s mocou, ako presviedčať občanov - a teda ako byť úspešným v politike.

Ficova kariéra je pritom takmer úplným popretím zásad, ktoré oxfordský profesor považuje za správne.

Vládol Fico spravodlivo?

Názov knihy je vypožičaný od Immanuela Kanta, ktorý sa tiež zaoberal spôsobmi, akými mocní „udržujú poriadok v národe diablov“. Vládnutie je teda dôležitou službou spoločnosti a je nanajvýš potrebné ho skúmať - ako prinútiť k poslušnosti občanov, ako štátnych úradníkov, ako zaobchádzať s mocou, ako dávať príkazy, ako byť dobrou vládou...

Všetky tieto témy kniha podrobne analyzuje a jednotlivé tézy a zásady autor dokladá presvedčivými a niekedy čarovnými príkladmi z praktického vládnutia v Británii, Spojených štátoch a ďalších krajinách.

Mať víziu, používať moc nielen na prikazovanie, ale aj na chytré získavanie občanov, udržať si autoritu. To sú všetko podľa Ringena predpoklady úspešného demokratického vládnutia. Kľúčom k všetkému je však „spravodlivé vládnutie“.

Čo to je? „Vo výkone vlády v záujme verejného dobra plnia vodcovia svoju časť dohody so svojimi stúpencami a to im umožňuje získať si ich poslušnosť. V zásade je to spravodlivé vládnutie... Zhoda sa zakladá na spravodlivosti, na pocite spravodlivosti. Keď veríte, že je vládca spravodlivý, je vaša viera dôvodom, prečo ho počúvať,“ píše Ringen.

“ Nemúdri vládcovia si ešte priťažia vlastnými chybami: nedokážu si získať odporcov všetkého druhu, sústredia moc len vo svojich rukách a zákonite robia chyby. „

A nespravodlivé vládnutie poskytuje ľuďom ospravedlnenie na nerešpektovanie vlády.

Akoby autor opisoval slovenskú politiku a vývoj v poslednom mesiaci. Treba povedať, že verejnosť mala so svojím premiérom zlatú trpezlivosť...

Dôvody na nerešpektovanie vlády mala už dávno, pretože vládnutie v podobe Smeru Roberta Fica malo a má tak v koaličnej, ako aj v jednofarebnej vláde k spravodlivosti na míle ďaleko.

Mohli mať občania niekedy „pocit spravodlivosti“, keď už prvá Ficova vláda slúžila predovšetkým oligarchom v pozadí a jednotlivým straníckym klanom, keď orgány činné v trestnom konaní delili ľudí na obyčajných a vyvolených (nedotknuteľných), keď parlamentná väčšina nebrala do úvahy ani rozumné návrhy opozície, keď odkláňala finančné toky z eurofondov aj zo štátneho rozpočtu mimo služby „verejnému dobru“?

A až keď tento skrz-naskrz nespravodlivý systém dopustil vraždu novinára a jeho priateľky, občania mu hlasno vypovedali poslušnosť.

„Sila pocitu spravodlivosti, ale ešte viac pocitu nespravodlivosti, je značná,“ píše Ringen a čitateľ si predstaví desaťtisíce ľudí na bratislavskom Námestí SNP aj v ďalších mestách.

Keď sú úradníci proti

Stein Ringen je nórsky politológ, ktorý od roku 1990 viedol Katedru sociológie a sociálnej politiky na Oxfordskej univerzite, ktorej je emeritným profesorom. Pracoval pre OSN, pôsobil na univerzitách v Paríži, Sydney i Berlíne, tiež na Harvardovej univerzite a napomohol založenie Fakulty sociálnych štúdií na Masarykovej univerzite v Brne.

Témami jeho skúmania sú sociálny štát a kvalita vládnutia, uplatňuje pritom výbornú znalosť fungovania škandinávskych krajín aj britskej politickej prevádzky. A pútavosti textu pomáha aj autorov suverénny prehľad o histórii vládnutia, znalosť slávnych i menej slávnych vládcov, poučných prípadov...