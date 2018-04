Pellegriniho Bonaparte, Drucker nerozumie a zbytočný Zeman

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Udalosť týždňa

Obchodná vojna USA/Čína.

Globálne presahy obojstranne uvaľovaných ciel a taríf sú ďalekonosné a nepredvídateľné. Na protekcionistickú posadnutosť Trumpa môže zarevať celý svet. Vrátane EÚ, ktorá si zatiaľ vyrokovala výnimku. Do mája, dokedy musí vymyslieť protihodnotu, ktorou sa vykúpi z oceľovej vojny s USA, ktorá by niesla – hoci to nikto nechce počuť – aj strategicko-bezpečnostné konzekvencie.

Udalosť II

Sýria.

Dohoda Ruska, Iránu a Turecka o trvalom prímerí a stiahnutí armád, ktoré sú v krajine bez súhlasu Damasku, sa tvári „štátotvorne“ a zodpovedne. Keďže však ide opäť „ponad hlavy“ protiasadovskej opozície, prímerie – trvalé či netrvalé – neprinesie.