Známi katolíci sa dištancovali od Kuffu. Zjavne to nestačilo

Je také ťažké napísať, že kampaň Zastavme zlo z Istanbulu! nie je legitímnym hlasom pre žiadneho slušného konzervatívca?

13. apr 2018 o 8:55 Samuel Jezný

Autor je teológ

Jedna perla na úvod: „Ten, kto brýzga na Kuffu, Škripeka, Vašečku atď. sa diskvalifikuje, lebo nespoznal ľudí Ducha.“ Počuli sme slovo docentky žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku Terézie Rončákovej.

Niekoľko dní potom, ako zaznel tento výrok, sa od Mariána Kuffu dištancovali mnohí známi katolíci vrátane členov redakcie konzervatívneho denníka Postoj a týždenníka .týždeň.

Začiatkom marca denník SME publikoval môj text s názvom: Kde je katolícka kaviareň. Vyzýval som v ňom katolícku inteligenciu, aby sa vymedzila voči konšpirátorom, šíriteľom bludov a všeobecnej tupoty. Menoval som (aj) kňaza Mariána Kuffu.

Kresťanom, katolíkom a konzervatívcom predsa môže byť aj človek, ktorý nerezignoval na používanie rozumu a ktorý sa s liberálmi (bez ohľadu na ich vierovyznanie) zhodne na základnom racionálnom obraze nášho sveta. Byť konzervatívnym katolíkom predsa neznamená blogovať o ejakulácii a kázať fake news v kostole, ako to niektorí robia.

Malo by ma tešiť, že pár dní po publikovaní tohto článku dal Marián Kuffa viacerým katolíkom jasný dôvod na to, aby sa dištancovali od jeho bludov. Ich slová sú tvrdé: „Je nám ľúto, že kňaz Marián Kuffa si prispôsobuje pravdu, vydáva svoje dojmy za skutočnosť a vlastnú nevedomosť za múdrosť proroka. (...) Nehovorí za nás, o nás ani k nám.“

Prečo si teda po mesiaci myslím, že predmetná reakcia nebola dostatočná?

Kuffa konšpiroval opakovane

To, že sa od Mariána Kuffu dištancuje denník Postoj, ktorý chce byť racionálnym mediálnym hlasom na konzervatívnej scéne, by bolo očakávateľné. Bližší pohľad na to, ako to v Postoji urobili a čo skutočne napísali, však navodzuje dojem, že ich konanie nebolo úplne úprimné.