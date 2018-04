Fico už hrá ligu s Kotlebom

Najdôveryhodnejším politikom Smeru je dnes Pellegrini.

11. apr 2018 o 16:32 Peter Tkačenko

Keby to nebolo banálne klišé, pri pohľade na prieskum dôveryhodnosti politikov od AKO by sa dalo povedať, že pohár vie byť poloplný a poloprázdny zároveň. Zvlášť to platí pre Smer.

Prečítajte si tiež: Prieskum AKO: Ľudia najviac dôverujú Kiskovi, Fico sa prepadol tesne pred Kotlebu

Ako prvý, samozrejme, padne do očí ďalší dramatický prepad dôveryhodnosti dlhoročného hegemóna Roberta Fica, ktorá podliezla aj čísla Alojza Hlinu a blíži sa k Marianovi Kotlebovi. Namiesto 34 percent už mu verí len 24 percent ľudí, teda o tretinu menej ako v novembri. Ak Fico neabsolvuje charakterovo-marketingovú generálnu opravu, na opis toho zamračeného pána si pomaly pokojne môžeme osvojiť označenie politická mŕtvola. Čo by pre Smer bolo mrzuté, keby to preňho bolo novinkou.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama