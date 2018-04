Druckerov Slavkov, Pellegriniho komnata a tretia svetová (?)

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Udalosť týždňa

Sýria.

Chemický útok Asada na vlastných občanov približuje konflikt USA//Rusko na roveň kubánskej krízy. (Dôkazy, že páchateľom je Asad, majú, samozrejme, tajné služby. Z 33 napočítaných plynových útokov od začiatku sýrskej krízy bol v 27 preukázateľne Asad, zvyšok páchateľ neidentifikovaný.)

Asad je ozaj „zviera“ (Trump) a Rusi podporujú – ako vždy – nesprávnu stranu konfliktu, ale celá Sýria vrátane migračných presahov, nemá ten výtlak a strategickú hĺbku, aby sa hral poker s treťou svetovou vojnou.

Navrátenie vplyvu USA do regiónu, ktorý nezodpovedne odovzdal Obama, je, samozrejme, fajn, no cena nesmie byť privysoká. To nie je žiadny appeasement, v celej sýrskej kauze niet spravodlivého, Asad je tam síce najväčšie, ale nie jediné hovädo.

Udalosť týždňa II

Maďarsko.

Tripla Viktora Orbána je kúsok na zápis do kroniky Uhorska ešte i vtedy, ak použité prostriedky neumožňujú zablahoželať Fideszu k úspechu.

Mocenská likvidácia nezávislých médií a zrastenie strany so štátom do regulárnej štátostrany narysovali karikatúru férovej politickej súťaže, v demokraciách neopakovateľnú.

Hegemónia Fideszu s obhájením ústavnej väčšiny je natoľko jednoznačná, že výzvy maďarskej opozícii, aby sa prepadla pod zem a zmizla z očí aj z myslí, sú opodstatnené len potiaľ, že zrejme niet politickej konštrukcie (jeden opozičný blok), formácie či lídra, ktoré by za takýchto jednostranných logistických, mediálnych a finančných podmienok dokázali zosadiť Orbána.