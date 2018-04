Gašpar opäť premeškal príležitosť odísť

Drucker nám priamo pred očami hrdo kráča k politickému bankrotu.

12. apr 2018 o 15:54 Peter Tkačenko

V úplne inom vesmíre by podržanie Tibora Gašpara v kresle policajného prezidenta vyzeralo od Tomáša Druckera ako mimoriadna prezieravosť.

Ako sa vie, vždy je lepšie odvolať jedného policajného prezidenta ako dvoch a na Slovensku sa na príchod škandálu môžeme spoľahnúť.

Tak sa aj stalo – aj keby sa za posledný mesiac a pol nebolo nič stalo, útek Róberta Okoličányho sám osebe stačí, aby sa Gašpar okamžite porúčal.

Drucker by tak jedným ťahom (konečne) reagoval na kauzu Kuciak a ešte by aj vyzeral ako človek, čo vie rýchlo a rázne reagovať na do očí bijúce zlyhania polície. Brilantné.