Demokratické voľby pod digitálnou paľbou

Falošné správy a dezinformácie podkopávajú priestor na zmysluplný dialóg.

13. máj 2018 o 12:37 Daniel Milo

Autor je vedúci programu Strategickej komunikácie, GLOBSEC

Keď bývalý dlhoročný riaditeľ FBI a špeciálny vyšetrovateľ amerického ministerstva spravodlivosti Robert Mueller začal vyšetrovať možné ovplyvňovanie výsledkov amerických prezidentských volieb v roku 2016 zo strany Ruska, málokto tušil, aké ďalekosiahle následky to bude mať nielen pre politickú realitu v USA, ale aj pre celý svet.

Toto vyšetrovanie je zatiaľ najkomplexnejšia a najintenzívnejšia snaha zdokumentovať a vyšetriť pokus o ovplyvnenie volieb v jednej z najstarších demokracií sveta - USA.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ako vyšetrovanie naberalo na obrátkach, vychádzali najavo čoraz zaujímavejšie skutočnosti. Dozvedeli sme sa, že Rusko vytvorilo prepracovaný systém na podrývanie demokratických procesov, ktorý sa skladá z kombinácie platených diskutérov (trollov), automatizovaných účtov na sociálnych sieťach (botov) a agentúr zadávajúcich politické reklamy v iných krajinách cez falošné účty (v podobe Internet Research Agency).

Dnes to už nie sú nejaké nejasné podozrenia, ale vieme, koľko reklám a za akú sumu bolo zadaných Internet Research Agency a akú veľkú skupinu používateľov zasiahli, ako i to, ktoré osoby boli v kontakte s predstaviteľmi Ruskej federácie počas volieb a pred nástupom Donalda Trumpa do úradu prezidenta.

Stopy digitálnych medveďov

Čo však robí ruské zasahovanie do volieb veľmi efektívnym a nebezpečným, je kombinácia týchto informačných operácií s hackerskými útokmi. Dozvedeli sme sa, že pri kybernetickom útoku na kampaň Hillary Clintonovej boli použité rovnaké nástroje a spôsoby, aké sú charakteristické pre dve notoricky známe ruské hackerské skupiny: APT28 a APT29 nazývané aj Fancy Bear a Cozy Bear (toto sa ťažko prekladá, obe slová majú množstvo významov – Módny medveď a Vľúdny medveď).

Skutočný šok však vyvolalo odhalenie holandskej tajnej služby AIVD v januári 2018. Holandským hackerom sa podarilo preniknúť do informačného systému ruskej hackerskej skupiny APT 29 (Cozy Bear) a preukázali jej priame prepojenie na ruskú vojenskú rozviedku SVR pomocou kamerových záznamov. A boli to práve informácie od holandských tajných služieb, ktoré viedli k začatiu amerického vyšetrovania ruských snáh o ovplyvňovanie volieb v roku 2016.