Cena za pravdu. Internet sa stal cintorínom inteligencie

Tomasz Kasprowicz je odborník na ekonomiku, komentátor a novinár.

Internet, ktorý sa mal stať platformou, čo by natrvalo prichýlila anály ľudského poznania a propagovala ich šírenie, sa stal cintorínom inteligencie.

Už celé stáročia je prístup k poznaniu hlavným určovateľom moci a bohatstva. Dnes má každý z nás prístup do každej knižnice na svete len cez končeky prstov. No my toto poznanie neovládame – naopak, nikdy nebolo ľahšie manipulovať nás a čo je ešte horšie, mnohí priam túžia dať sa manipulovať.

V tejto ére, keď tradičné zdroje informácií zanikajú vinou nerovnej konkurencie, sa znovu vynára stará potreba byť dobre informovaný. Vo finále je prístup k presným informáciam ešte vždy určujúci pre moc a bohatstvo, a to si potom zasa vyžaduje návrat platených profesionálnych médií, financovaných spotrebiteľmi, lebo ak necháme podporu v iných rukách, máme zaručené, že sa dozvieme nielen pravdu, ale aj informácie, čo slúžia záujmom sponzorov tohto média.

Toto si už uvedomili každodenní mecenáši, ktorí si zvykajú na platenie za obsah – čo bolo až celkom donedávna dosť excentrické správanie. V týchto postpravdivých časoch je na ochranu proti spravodajským podvrhom cena za dôveryhodné správy v zásade zanedbateľná.

Pôvod informačnej vojny

Pred vynálezom tlače bolo všetko poznanie chránené, lebo často predstavovalo prevahu jednej skupiny nad druhou, a preto sa tajomstvo výroby porcelánu či hodvábu uchovávalo po stáročia – ako aj tajomstvo receptu na Coca Colu v súčasnosti. Vynález tlače však ukázal, že je oveľa výhodnejšie podeliť sa o poznanie ako ukrývať ho pred ostatnými. Moderné univerzity sú založené na koncepte zverejňovania výskumu, aby poznanie ľudstva rástlo čo najrýchlejšie.

Obmedzenia papierového šírenia však boli aj tak nesmierne. Cena tlače bola pre mnohých autorov privysoká, a aj keď sa niečo objavilo v tlači, mohlo sa to následne stratiť na celé desaťročia v knižničných zdrojoch. Nájsť správne informácie mimo hlavného prúdu bolo veľmi ťažké. Mnohí učenci neboli schopní preraziť so svojím poznaním a neraz ich opätovne objavili až celé desaťročia po smrti.

Internet mal tento problém vyriešiť. Samizdatové vydávanie sa stalo doslova bezplatným, pričom vyhľadávanie obsahu sa tiež stalo okamžitým. Už nebolo nutné účtovať poplatky za obsah alebo zbierať financie na tlač – ani tráviť tisícky hodín v knižnici! Čo by sa mohlo pokaziť? Ukazuje sa, že všetko.

Mnohí z nás si neuvedomili, že cenou za tlač bolo bariérové filtrovanie spomedzi záplavy grafománie a hlúposti. Prirodzene, že toto sito občas nešťastne zastavilo aj príležitostného génia alebo majstrovské dielo. Na druhej strane človek mohol všeobecne dôverovať tomu, čo čítal. Dokonca aj vydavateľstvá, univerzity a redakcie strážili informačné sféry, hoci nedokonale.

Po digitálnej revolúcii sa zdalo, že tieto filtre sú už nepotrebné. Obsah, ktorý vyrábali, sa rýchlo opakoval na nete a bol dostupný zadarmo. Skvelá správa pre prijímateľov informácií – prinajmenšom spočiatku. Nulové poplatky však vyústili do nedostatku financií, čo následne spôsobilo pokles v kvalite obsahu – dokonca aj v uznávaných periodikách. A tak sa začali preteky smerujúce na informačné dno.

Skrytá cenovka

(Takmer) nulové náklady na vydávanie mali za následok, že na internete sa objavilo množstvo nezmyslov a braku. Keby sme si pred 50 rokmi mysleli, že Mesiac je zo syra, tak by nás považovali za neškodných dedinských bláznov. Dnes ľahko nájdeme prinajmenšom 50 podobných teórií a môžeme pokojne založiť Asociáciu syrového Mesiaca, začať vyrábať materiály dokazujúce logickosť našej hypotézy a verbovať nových členov.