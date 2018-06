Prečo musíme vesmír skúmať spoločne

V roku 2017 za takmer polovicou pokusov o vystrelenie telies stáli komerčné organizácie.

15. jún 2018 o 10:32 Simonetta Di Pippová

Autorka je riaditeľka Úradu OSN pre vesmírne záležitosti UNOOSA

Za šesťdesiat rokov, odkedy bola do vesmíru vypustená prvá umelá družica Sputnik 1 a začala sa éra dobýjania vesmíru, dosiahli ľudia pozoruhodný pokrok vo výskume vesmíru a v jeho využívaní. Bez medzinárodnej spolupráce by to však, samozrejme, nebolo možné.

K vesmíru a k jeho pozitívnym dosahom na spoločnosť a ekonomiku má prístup čoraz viac krajín, organizácií a spoločností, preto je dnes medzinárodná spolupráca oveľa dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Úlohou medzinárodnej spolupráce je zabezpečiť bezpečné a udržateľné využívanie vesmírneho priestoru. To vysvetľuje, prečo v OSN prebieha aktívne diplomatické úsilie o podporu takejto kooperácie.

Štvrté stretnutie od roku 1968

Od 18. do 21. júna sa predstavitelia z celého sveta stretnú na prvom globálnom summite v 21. storočí, prvom summite OSN o vesmíre UNISPACE+50, ktorý organizuje Úrad OSN pre vesmírne záležitosti UNOOSA vo Viedni. V histórii to bude len štvrtýkrát, keď sa v takomto veľkom formáte stretnú zástupcovia vlád so šéfmi vesmírnych agentúr, politikmi, predstaviteľmi priemyslu a ďalšími kľúčovými hráčmi.

Našou najväčšou prioritou bude hľadať spôsoby, ako využívať vesmír v prospech zlepšenia života ľudí na celom svete a v prospech ochrany našej planéty.