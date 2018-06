Keď Trump zjednocuje Európu

Americký prezident svojou politikou neúmyselne posúva európsku jednotu vpred.

15. jún 2018 o 12:31 Guy Verhofstadt

Autor je bývalý premiér Belgicka, pôsobí ako predseda zoskupenia Aliancia liberálov a demokratov za Európu (ALDE) v Európskom parlamente

Jedným z hlavných argumentov v prospech odchodu Veľkej Británie z Európskej únie je, že Spojené kráľovstvo bude schopné vyjednať lepšie obchodné dohody s inými štátmi – a dokonca aj s Európou – na vlastnú päsť.

Podľa prívržencov brexitu, akým je aj britský minister zahraničia Boris Johnson, keďže sú členské štáty EÚ príliš rozdelené a pohltené vlastnými krízami, než aby bránili celistvosť európskeho projektu, „existuje jediný spôsob, ako dosiahnuť, čo chceme – hlasovať za odchod z EÚ“.

No vzhľadom na to, že do „brexitového dňa“ – keď sa oficiálne skončí členstvo Británie v Únii, ostáva necelý rok – je jasné, že nádeje britskej vlády na „rozdelenie a dobytie“ ekonomiky EÚ sú zmarené. Členské štáty Únie ostávajú pôsobivo zjednotené počas celých rokovaní o brexite.

A hoci samotný brexit nie je nijakovsky dôvodom na oslavu, tento proces aspoň ukázal, že Európa je najsilnejšia, keď čelí problému.

Mnohým Európanom v skutočnosti pripadá, že EÚ vstala z mŕtvych. Pomaly, ale nezadržateľne prejavujú francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecká kancelárka Angela Merkelová – dve najmocnejšie hlavy štátov v tomto bloku – známky spojenia síl v mene dávno nevyhnutných reforiem na úniovej úrovni.

Brexit Úniu nerúca

Napriek vytvoreniu antisystémovej koaličnej vlády v Taliansku a vzostupu populistických strán v celej Európe prieskumy verejnej mienky naznačujú, že podpora pre EÚ je najvyššia za celé desaťročia.

Keby sa – podľa nedávneho prieskumu Eurobarometra – konalo referendum o členstve v Únii dnes, 83 percent Európanov by hlasovalo za zotrvanie v tomto bloku a rekordných 60 percent považuje členstvo v EÚ za „dobrú vec“ pre ich krajinu.