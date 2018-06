Futbalová bitka? Vraj je to neodolateľné vzrušenie

V nesmierne dramatickom finále hokejových majstrovstiev sveta sa švédski a švajčiarski fanúšikovia družne medzi sebou zabávali.

Na čerstvo otvorených futbalových majstrovstvách sveta teoreticky môže prísť k súboju Švédsko – Švajčiarsko. Neverím, že by fanúšikovia najrozšírenejšej hry sveta boli až takí veľkí kamaráti pred zápasom či ňom ako na hokeji.

Taký je, žiaľ, futbal – fanúšikovsky akoby principiálne nepriateľský. Hoci akurát v zápase Švédsko – Švajčiarsko by asi žiadne popapuli nelietalo. Nebol by to, ako sa múdro hovorí – rizikový zápas.

Futbalová vojna

História pozná skutočný ozbrojený konflikt, ktorý vyvolal futbal, konkrétne kvalifikačný zápas o postup na MS 1970 medzi Hondurasom a Salvádorom.

V pozadí bolo prirodzene politické napätie medzi oboma krajinami, futbal bol spúšťač po surovom priebehu. Takzvanú stohodinovú vojnu vlastne nevyhral nikto. Výsledkom však boli tak štyri tisícky mŕtvych.

Ozbrojený konflikt medzi Spojeným kráľovstvom a Argentínou v roku 1982 priniesol na desaťročia otvorenú futbalovú nenávisť medzi Anglickom a juhoamerickou veľmocou.

V zápase futbalového svetového šampionátu 1994 si dal v základnej skupine vlastný gól kolumbijský obranca Andrés Escobar v zápase s USA. Latinskoamerický štát vypadol. Po prílete domov Escobar podľahol streľbe zo samopalu, ktorý mal v ruke fanúšik.

Prečo?

Proč, tak sa volá film, ktorý natočili (v roku 1987) podľa skutočného vyčíňania fanúšikov Sparty cestou vlakom Hron smerom do Banskej Bystrice. Bolo to v roku 1985. Socializmus sem, socializmus tam.