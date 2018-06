Fico ešte len uvidí, ako mu Merkelová dala za pravdu

Udalosti týždňa

G7 a Singapur. Spája ich osoba Donalda Trumpa. Esemeskou z Air Force One ku komuniké o podpore svetového obchodu sa prezident vyčlenil zo skupiny najvyspelejších štátov (6+1), aby vzápätí v oslepujúcom kontraste lichotil a vychvaľoval najkrvavejšieho žijúceho diktátora planéty.

Komplimenty Kimovi po útokoch na spojencov sú ďalším z portrétov Trumpovej hodnotovej orientácie.

Ale pozor, odvetné opatrenia za oceľ a hliník, ktoré EÚ ohlasuje, by boli tým najnešťastnejším pokračovaním. Nemajú pravdu rôzne antiamerické hnutia, ktoré podnecujú Merkelovú, Macrona a spol. do obchodnej vojny aj vytváraním ilúzie, že EÚ „má silné nástroje“. Nemá. Závislosť EÚ od USA by šokovala každého adiktológa. Podobne želaním ako otcom myšlienky sú hodnotenia, že Trump prehral v Singapure, kde ho vraj Kim „dobehol“. Nie.

Nepovšimnutý detail, že humanitárna pomoc pre KĽDR nebude vopred, ako doteraz, ale si počká na demontáže rakiet a hlavíc, vcelku rýchlo obnaží, či Kim blufuje, alebo ozaj hrá s otvorenými kartami.

Moratórium na juhokórejské cvičenia, o ktorom nepočuli ani v Pentagone, len upozorňuje, s akou obrovskou mierou ad hoc improvizácií Trump politizuje. Názory, že i z dôvodu nevypočítateľnosti ešte aj pozitívne Trumpove rozhodnutia a kroky sú hazardom so zemeguľou, preverí singapurský pakt ako nič doteraz.

Udalosť SR

Kiska v NR SR. V duchu z roka na rok dramatickejších vystúpení poňal Kiska svoju poslednú správu ako expresívnu obžalobu vlád Smeru.

Čítať si ju ako „prejav opozičného politika“ (Fico a spol.) je isteže možné, no aj keď obraz SR v jeho podaní nebol „plnoformátový“, respektíve dosť plastický, triafal sa do najpodstatnejších a najvýkričnejších javov a udalostí, v ktorých Smer nemôže zakryť či svoje aktívne, či pasívne angažmán.

“ Revanš za „nesolidaritu“ bude bolieť, žiaľ, nielen našu najmilšiu vládnu stranu. „

Chybný krok

Daň z poistného. Jednou zo záhad SR politiky je efektivita píár kampaní Kažimíra v situácii, keď v Európe niet plodnejšieho ministra vo vymýšľaní nových daní a odvodov.

Osem percent z každej neživotnej poistky je najnovší „Kaži“ experiment, ako vytĺcť peniaze na predvolebné korumpovanie voličov. Pritom v rebríčkoch konkurencieschopnosti, podnikateľského prostredia (OECD, Eurobaro, SB a pod.) sa konfiškačné mánie Kažimíra už naplno odrážajú.

Napríklad v Indexe konkurencieschopnosti je Slovensko 55. zo 63 sledovaných krajín, v Európe je nižšie iba Ukrajina, Grécko a Chorvátsko. Pozdravte Kažimíra, až ho stretnete.

Podcenená udalosť

Vollgeld. Jasná väčšina Švajčiarov (75 percent) odmietla v referende návrh, aby na objem peňazí v ekonomike mali vplyv už len štát a centrálna banka. Ale už nie komerčné banky –to mala byť novinka –, ktoré by takto prišli o možnosť „tlačiť peniaze zo vzduchu“. Čiže vytvárať nové vklady a úvery, čo by neznamenalo nič menšie než veľkú bankovú revolúciu.