Správa o stave republiky. Alternatívne verzie

Takto by znela, keby autori inak politicky cítili.

14. jún 2018 o 18:59 Zuzana Kepplová

Normalizačná. Ak by sa prezident cítil ako člen jednej vládnej strany, žiadalo by sa mu poňať túto udalosť ako žatvu úspechov vlády. Otvorí slávnostným konštatovaním, že Slovensko jubiluje a že sa mu darí. Ilustruje to štatistikami z úradu práce. A povzbudí vládu pokračovať v načatom aj napriek turbulenciám.

Ukáže päsť Bruselu vo veci kvót a prizná vedeniu, že veru sme vďaka jeho neústupčivosti v otázke migrácie našli v Európe svoj hlas. Možno prezradí, aké ambície by sme v tomto spolku mohli mať. Prečo neobsadiť zase komisársku stoličku, nepritiahnuť nejakú agentúru, ak sa budú znovu rozdávať? Odtuší, že je čas zúčastniť sa aj na boji o kreslo po Junckerovi, aby sme tak zakreslili Slovensko v takej mierke, akú aj veľmoci rozoznajú voľným okom.

Pochváli športovcov, Moskvu spomenie, ale iba ako dejisko šampionátu. Napokon sa vráti do polí a tovární, aby povzbudil ľudí a dodal im chuť do práce. Možno aj nejaký vtip pridá, dobrú náladu v krajine zanechá, scelí a nevyruší od prevádzky.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ľudová. Ak by sme cítili ako Sme rodina, prejav by silno nadužíval slovo ľudia. Napríklad by mohol jednotlivé časti otvárať výzvou: Ľudia, čujte! Ďalej by sa vžil do človeka z čakárne, hromadnej dopravy či diskusných fór a porozprával, ako zle sa tu žije obyčajnému človeku.

Volal by ľudí za svedkov k takej nespravodlivosti ako zbití farmári, menoval by aj ďalších zbitých, pridal okradnutých, lebo dvaja zabití ako správa o krajine nestačia. Možno by čítal čiernu kroniku zaradom.

Neodpustil by si múdrosti taxikárov na tému Únie, čosi k bláznivým nápadom Angely, ktoré vraj musí zdravý rozum z tohto kúta Európy zastaviť. Poradil by, aby sme sa do nijakých spolkov netlačili a svojho si hľadeli s nabitou puškou pod vankúšom.