Zapnite si včas filter na kandidátov

V jeseni nepôjde iba o to, kto si udrží svoj mandát a koho sa voliči rozhodnú vymeniť.

20. jún 2018 o 15:48 Michal Kaliňák

Autor je politológ a hovorca ZMOS

Rozdiel medzi politikom a zabávačom je asi taký ako medzi zvukom a myšlienkou. A téma je prvým kvalifikačným predpokladom na pôsobenie v praktickej politike. Schopnosť naformulovať riešenie a úspešne ho predať znamená získať reálny vplyv na presadzovanie predvolebnej ponuky.

Ponúkať ľuďom v mestách a obciach sa severovýchode Slovenska či v kysuckých osadách wi-fi pripojenie na námestí asi nie je nič, čo by ich presvedčilo, že investovať hlas do takéhoto kandidáta je užitočné.

Podobné je to aj s cyklochodníkmi či parkovacou politikou v mestečku, kde je jeden kruhový objazd, žiadny semafor a dostatok parkovísk. Podobné je to aj napríklad so zavádzaním bikesharingu, ktorý nemôžete ponúkať ľuďom, ktorí síce bicyklujú, ale iba na sezónnu brigádu, a nie do riadnej práce. Môžete im ponúkať príjemné veci, ale keď im silný dážď dvakrát do roka dvihne kanálové poklopy a vytopí dvor, všetko ostatné ide bokom.

Tu sa ukazuje, že slovenské regióny sú odlišné v potrebách, požiadavkách a nárokoch obyvateľov. A životnú úroveň nestačí merať globálnymi číslami. Správne definovanie tém a ich zrozumiteľné podania odlíšia kandidátov a voličom, ktorí porovnávajú, ponúknu informačné sito.

Kontinuita nie je slabosť

Žiadny solídny kandidát by nemal ísť cestou kritiky, v ktorej na súčasnom vedení miest a obcí nenechá suchú nitku. Všeobecná a hlasná kritika môže síce imponovať časti voličov, ale ten, kto má záujem viesť samosprávu, by mal skôr ukázať, čo svojmu mestu či dedine dal doposiaľ.