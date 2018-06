Pätica z Moldavy stále bojuje

Autorka je predsedníčka správnej rady Amnesty International Slovensko

Piate výročie policajného zásahu v Moldave nad Bodvou je pre Amnesty International symbolom toho, že s našou krajinou sa deje niečo zásadne zlé, niečo, s čím si nedokáže poradiť. To výročie pripomína fakt, ktorý by sme všetci najradšej nevideli: že napriek hlbokým civilizačným premenám, napriek všadeprítomnej modernizácii stále nie sme spoločnosťou, v ktorej je ľudská dôstojnosť všeobecne akceptovaná ako základná hodnota.

Pred necelými piatimi rokmi poslanci ľudskoprávneho výboru Národnej rady väčšinou hlasov odmietli vypočuť zbitých Rómov z Moldavy nad Bodvou a nič nenasvedčuje tomu, že dnes by to bolo inak.

Medzitým policajná inšpekcia nenašla na razii nič protiprávne a Ústavný súd sťažnosť poškodených zamietol. Policajti, ktorí zásah vykonali, oficiálne nijako nepochybili. Existujú fotografie poškodených obydlí, fotografie zranení, existujú lekárske správy vrátane lekárskej správy o stave malého bábätka, ktoré takisto utrpelo zranenia a existujú výpovede svedkov. Nič z toho pre policajnú inšpekciu ani Ústavný súd nebolo dostatočne preukazné.

Naopak, z poškodených a svedkov sa stali obvinení a ak nezmenia svoje výpovede, hrozí im odsúdenie za krivé svedectvo, ktoré môže mať za následok až päťročné väzenie.

Bilancia hanby

Amnesty International, podobne ako iné ľudskoprávne organizácie na Slovensku, má informácie aj o ďalších, brutálnych a očividne neprimeraných policajných raziách v rómskych osadách. Video zo zásahu v Zborove, kde policajt zhodí na zem staršiu ženu, ktorá sama stojí na ulici, prebehlo sociálnymi sieťami. Je teda evidentné, že zásah v Moldave nebol ojedinelý exces.

To všetko nám, slovenskej verejnosti, zatiaľ stále nestačí na to, aby sme vyvinuli masívnejší tlak, ktorý by na tom niečo zmenil. Ešte donedávna premiér Robert Fico, ktorý nikdy nenavštívil žiadnu rómsku osadu, spolu s Robertom Kaliňákom osobne prišli do Moldavy nad Bodvou, aby policajtom dali verejne najavo svoju morálnu podporu a to ešte v priebehu vyšetrovania policajnej inšpekcie. Každý si môže domyslieť, ako to policajnú inšpekciu v jej vyšetrovaní asi povzbudí.